Размазанная тушь и помятый вид: Кристина Асмус показала, как выглядит на утро после веселого дня рождения

Исполнительница главной роли в фильме «Хочу замуж» Кристина Асмус разместила в личном микроблоге фото своего лица после празднования дня рождения.

Асмус весело отпраздновала 34-летие в кругу друзей и коллег.

«Это был лучший день рождения. Я не сняла ни одной фотки. Весь день у гостей спрашиваю, у кого есть фото/видео? И почти все пишут, было так круто, что не брали в руки телефон. И это очень приятно читать», – рассказала актриса.

При этом артистка показала, как выглядела на утро после торжества. Асмус так веселилась, что легла спать с косметикой.

«Пришли абсолютно все, кого звала! И целый день пишут, как это было гениально. Даже администраторы ресторана сказали: «Мы много мероприятий проводим, но такое крутое и душевное у нас впервые»», – добавила Асмус.

Напомним, ранее Кристина Асмус похвасталась дочерью Гарика Харламова, которая попросила у актрисы плойку для укладки волос и сделала себе роскошные локоны.

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