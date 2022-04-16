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«Мне вроде как незачем»: экс-домработница Пугачевой объяснила, почему не общается с певицей

Как отметила Людмила Дороднова, Алла не из тех, кто будет без дела трепаться.

«Мне вроде как незачем»: экс-домработница Пугачевой объяснила, почему не общается с певицей
Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Бывшая домработница певицы Аллы Пугачевой Людмила Дороднова объяснила, почему в последние годы не общается с Примадонной отечественной эстрады.

Людмила Дороднова
Людмила Дороднова. Фото: Global Look Press

«Да понимаете. Мне вроде как незачем. Но я знаю точно, если вдруг мне нужно позвонить ей — то без проблем. Случались разные ситуации, Алла всегда помогала».

Людмила Дороднова

Как отметила Людмила Дороднова, она не хочет без дела звонить Алле Пугачевой. Да и Примадонна не любит просто так трепаться. При этом Дороднова заметила, в случае возникновения каких-то неотложных вопросов она всегда может позвонить Алле Пугачевой, сообщает МК.ru.

Напомним, что Алла Пугачева уже второй месяц находится в Израиле. Родную страну она покинула вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми – Лизой и Гарри.

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