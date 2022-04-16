Майли Сайрус заподозрили в скорой свадьбе с бойфрендом-музыкантом

Певица около года встречается с барабанщиком группы Liily Максом Морандо.

Исполнительница Майли Сайрус была замечена со своим возлюбленным на улицах Лос-Анджелеса. Примечательно, что артистке уже приписали скорое празднование свадьбы с музыкантом Максом Морандо.

Майли Сайрус уже не раз появлялась с артистом. Например, летом они гуляли по Нэшвиллу. А в ноябре вместе посетили показ Gucci.

Несмотря на прошлые заявления Майли о нежелании выходить замуж во второй раз, Сайрус заподозрили в скором венчании с музыкантом Максом Морандо. Причиной таких предположений стали высказывания возлюбленного Майли. Морандо мечтает о свадьбе с певицей.

К слову, Макс младше Майли на пять лет. Ему сейчас 24.

«Макс часто говорит о браке, но она настроена скептически. Она уже была замужем и не думает, что они должны быть женаты, чтобы иметь пожизненную привязанность друг к другу», – рассказал источник people.com.

Напомним, ранее Майли Сайрус получила предложение начать романтические отношения от бойца UFC прямо. Спортсмен признался в чувствах певице прямо на ринге.

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