«Они умели шутить публично, выглядели милыми парнями»: Владимир Бортко – об уехавших звездах

По словам кинорежиссера, кое-кто до недавнего времени катался словно сыр в масле.

Кинорежиссер Владимир Бортко заявил, что звездам, которые покинули за последний месяц страну, до недавнего времени жилось очень хорошо и вольготно.

«Они умели шутить публично, выглядели милыми парнями и поэтому катались как сыр в масле. Теперь они уехали — туда, где им кажется лучше и правильнее. Может быть, потом они вернутся, но думаю, что в прежнем амплуа им будет выступать уже достаточно сложно». Владимир Бортко

При этом Владимир Бортко привел цитату американского поэта Уолта Уитмена, который много лет назад сказал: «Родина моя, даже если ты неправа, я вместе с тобой. А если права, то тем более». По словам режиссера, примерно в таком же ключе рассуждал и покойный актер Сергей Бодров-младший, сообщает «АиФ».

Напомним, что Владимир Бортко за свою карьеру снял не один киношедевр. Его картины «Тарас Бульба», «Собачье сердце», «Афганский излом» влюбили в себя не одно поколение россиян.

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