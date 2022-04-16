«Идея передать роль родилась два года назад»: Хабенский отказался играть в спектакле «Контрабас»

Теперь вместо него на сцену будет выходить актер Артем Волобуев.

Художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский больше не будет выходить на сцену в спектакле «Контрабас», в котором он был задействован с 2014 года.

«Я не собирался контрабасить до финишной прямой. Идея передать эту роль родилась во мне еще два года назад. У нас все не так гладко складывалось, но я считаю, что эта пьеса — трамплин и проверка актерский возможностей держать большой зрительских зал». Константин Хабенский

По словам Константина Хабенского, в будущем с ролью должен прекрасно справиться актер Артем Волобуев. Худрук хочет проверить силы актера, у которого в театре много ролей, но пока еще не было сольной партии, сообщает МК.ru.

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Напомним, что в спектакле «Контрабас» главную роль на сцене «Сатирикона» 12 лет играл Константин Райкин. С 2014 года в МХТ имени Чехова – Константин Хабенский.

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