Внезапный визит: зачем Меган Маркл и принц Гарри неожиданно навестили Елизавету II

Герцоги Сассекские прибыли в Лондон впервые после отказала от исполнения королевских обязанностей.

Меган Маркл и принц Гарри впервые за два года прилетели в Великобританию. Неожиданный визит удивил многих поклонников королевской семьи. Ведь буквально неделю назад Гарри отказывался приехать в Лондон на годовщину смерти принца Филиппа из-за того, что ему теперь не положена королевская охрана.

Герцоги Сассекские навестили Елизавету II, которая теперь живет в Виндзорском замке, и увиделись с принцем Чарльзом. После всех встреч пара направилась в Нидерланды, где пройдут Invictus Games – игры для ветеранов военных действий. Их идейным вдохновителем и организатором является принц Гарри. Об этом пишет npr.org.

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Добавим, турнир в Гааге будет проходить с 16 по 22 апреля. К слову, 21 апреля Елизавета II отметит свой 96-й день рождения.

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