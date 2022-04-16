«Роза и Лариса перебивают»: какие претензии у Василисы Володиной остались к экс-коллегам с «Давай поженимся!»

Многие телезрители расстроились, когда узнали, что Василиса Володина уволилась из шоу «Давай поженимся!». Известный астролог составляла гороскопы совместимости героям на проекте, давала советы, а также вместе с Ларисой Гузеевой и Розой Сябитовой помогала определиться с личным выбором при принятии главного решения.

Но в 2020 году Володина покинула проект. Она не захотела работать в студии в пандемию, видя для себя риски, и поэтому написала заявление по собственному желанию. Вместо нее никого не нашли, так что теперь Сябитова и Гузеева сводят женихов и невест вдвоем.

Но отношения с коллегами в Володиной не были дружескими. И спустя время у нее остались претензии к своим напарницам.

«Не нравится, когда Роза и Лариса перебивают и высказывают субъективное мнение, не дают возможности детально и обстоятельно огласить результаты моих знаний в науке с тысячелетней историей. Житейская мудрость — это, конечно, прекрасно, но в мире существует много другого, помимо личного опыта моих прекрасных подруг», — цитирует астролога «СтарХит».

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