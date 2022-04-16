«Отгоняю от себя эти мысли»: Ургант предчувствовал, что может остаться без работы

Шоумену Ивану Урганту исполнилось 44 года. День рождения он отмечает 16 апреля. Прошло уже больше месяца с тех пор, как телеведущий пропал из поля зрения. Дело в том, что Первый канал убрал из сетки вещания шоу «Вечерний Ургант». Пока судьба программы неизвестна, хотя уже и существуют разные версии.

А тем временем стало известно, что Ургант больше всего боялся потерять работу, ведь он не представляет себя без телевидения.

«Я люблю ее не потому, что меня узнают на улицах, а потому, что я ее действительно люблю. И конечно, мне страшно представить, что настанет момент, когда у меня не будет такой работы. Но я отгоняю от себя эти мысли алкогольным веером», — рассказывал Ургант в одном из интервью.

Напомним, ранее стало известно, какой псевдоним был у Ивана, когда он работал в ночных клубах и не имел такой популярности.

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