Универсально для всех: 5 советов женщинам от Александра Васильева, как выглядеть изумительно всегда

Историк моды всегда помогает в построении стиля и гардероба.

Историк моды Александр Васильев регулярно дает советы женщинам, как выглядеть стильно и красиво. Раньше он это делал в программе «Модный приговор», но пока передача в эфир не выходит. Поэтому часто его рекомендации можно найти у него в микроблогах.

На этот раз ценными советами Васильев поделился в Telegram. Эксперт по стилю назвал 5 простых и универсальных правил модницам всех возрастов, которые помогут им выглядеть изумительно всегда.

«1. Перестаньте подбирать туфли, сумки и бижутерию в один тон. Сегодня это не в моде. Такая комбинация с легкостью может накинуть женщине пару-тройку лишних лет. 2. Избегайте оливковые, земляные и бледные тона, особенно весной – подобные цвета плохо оттеняют кожу, придавая ей совершенно нездоровый оттенок. 3. Отдавайте предпочтение персиковым и другим нежным тонам в портретной зоне – это не только добавит цветущей весны в гардероб, но и уберет несколько лет, визуально придав вашей коже лица свежесть. 4. Надевайте юбку ниже колена – подобный силуэт визуально делает любые ноги стройными, а фигуру изящной. 5. Откажитесь в дневное время суток от одежды, выполненной из дорогих тканей. Бархат, атлас и кружева способны добавить не один лишний год».

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