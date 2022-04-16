«Принятия ближнего»: Мария Миронова в образе монахини сделала заявление

Актриса Мария Миронова переполошила фанатов. Все дело в том, что актриса опубликовала в своем телеграм-канале фото, на котором запечатлелась в образе монахини. Без капли макияжа, в очках актриса смахивала на довольно пожилую женщину. Фолловеры уже стали предполагать, что же могло случиться со звездой фильмов.

Оказалось, что Мария работает в новом проекте под названием «Монастырь». Снимок она сделала будучи в образе на съемочной площадке.

«Любви и мужества всем! Принятия ближнего, мира, мира, мира… Фото со съемок фильма «Монастырь» — подписала фото Миронова.

Напомним, Мария Миронова – народная артистка России, дочь актеров Андрея Миронова и Екатерины Градовой.

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