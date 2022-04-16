«С Илюшей и Лизой»: Авербух и Арзамасова трогательно поздравили Тарасову

В этом году Татьяне Тарасовой исполнилось 75 лет. Юбилей Заслуженный тренер по фигурному катанию отмечала 13 февраля. А 15 и 16 апреля лучшие фигуристы и участники «Ледникового периода» поздравляют Татьяну Анатольевну в «Лужниках». Именно там проходит гала-шоу в честь ее юбилея.
Продюсером программы выступил Илья Авербух, который каждую осень собирает лучших спортсменов и звезд, чтобы подарить телезрителям очередной сезон шоу «Ледниковый период».
Накануне он со своей женой, актрисой Лизой Арзамасовой поздравили Татьяну Тарасову, подарив ей большую корзину цветов.
«С Илюшей и Лизой перед началом праздника», — коротко подписала Тарасова снимок, который опубликовала в своей соцсети.
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