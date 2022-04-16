«С Илюшей и Лизой»: Авербух и Арзамасова трогательно поздравили Тарасову

В этом году Татьяне Тарасовой исполнилось 75 лет. Юбилей Заслуженный тренер по фигурному катанию отмечала 13 февраля. А 15 и 16 апреля лучшие фигуристы и участники «Ледникового периода» поздравляют Татьяну Анатольевну в «Лужниках». Именно там проходит гала-шоу в честь ее юбилея.

Продюсером программы выступил Илья Авербух, который каждую осень собирает лучших спортсменов и звезд, чтобы подарить телезрителям очередной сезон шоу «Ледниковый период».

Накануне он со своей женой, актрисой Лизой Арзамасовой поздравили Татьяну Тарасову, подарив ей большую корзину цветов.

больше по теме Тарасова на инвалидной коляске появилась на празднике, который был посвящен ее юбилею Знаменитый тренер еще в феврале отпраздновала 75-летие.

«С Илюшей и Лизой перед началом праздника», — коротко подписала Тарасова снимок, который опубликовала в своей соцсети.

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