«Я не закрываю дверь»: Данилко анонсировал возможный «большой тур Сердючки по России»

Как отметил украинский музыкант, пока он приехать не может из-за травли.

Украинский музыкант Андрей Данилко в интервью израильским журналистам не исключил, что отправится в будущем в гастрольный тур по городам России.

«Я абсолютно не закрываю дверь, может произойти какой-то большой тур Сердючки по России». Правда, пока приехать не могу из-за травли и по политическим мотивам». Верка Сердючка

Ранее Андрей Данилко не раз негативно высказывался о России. При этом свое имя он заработал именно в нашей стране, выступая на корпоративах перед олигархами.

Напомним, что еще в 2007 году Андрей Данилко сочинил песню «Лаша, тумбай», которая подверглась критике в России. После этого Верка Сердючка предпочитала не показываться в нашей стране.

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