Без кадров из Израиля: почему Галкин не показал Пугачеву в день ее рождения

Алла Пугачева 15 апреля отметила свой день рождения. Примадонне российской эстрады исполнилось 73 года. В этом году праздник звезда встречала в Израиле, куда улетела с мужем после начала украинской кампании.

Однако, вопреки традициям, Максим Галкин не показал, как праздновала его жена свой день рождения в Кесарии. Обычно он регулярно освещал поздравления в Сети, демонстрируя, как выглядит на свои именины виновница торжества, какие поздравления и подарки ей приготовили дети Лиза и Гарри. Так почему в этот раз таких кадров многомиллионная армия поклонников не увидела?

Дело в том, что Максим Галкин сделал из Кесарии заявление. Шоумен принял решение отказаться вести свои соцсети как раньше.

«Я не вижу никакой душевной и моральной возможности это делать, поэтому пока что прежним ни Instagram*, ни новый Telegram-канал, что я завел, не будет», — подчеркнул артист.

*Instagram — социальная сеть, запрещенная на территории Российской Федерации.

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