Билли Айлиш появится в новой серии «Симпсонов»

Американская певица Билли Айлиш вместе со своим братом Финнеасом окажутся в мультсериале про Симпсонов. В серии «Как Билли встретила Лизу» поклонники увидят любимую артистку.

Айлиш уже успела получить свой первый «Оскар» за трек No Time To Die к одноименному фильму про Джеймса Бонда. И теперь Билли удостоилась создания своего персонажа в культовом мультфильме.

Согласно сюжету одна из главных героинь мультфильма «Симпсоны» Лиза встретила Билли Айлиш и ее брата. Старшая дочь Барта Симпсона хотела усовершенствовать игру на саксофоне. Поэтому Лиза искала тихое место для практики. И тут она столкнулась с знаменитостями. Сообщили в nme.com.

Айлиш пригласила Лизу к себе в студию звукозаписи и устроила ей настоящий урок музыки, который оказался незабываемым для героини «Симпосонов».

Напомним, ранее Билли Айлиш не получила ни одну награду на музыкальной премии «Грэмми» в этом году. Артистка была номинирована на семь наград, но в итоге ничего не забрала.

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