«Не надо было так делать»: бывшая домработница Пугачевой раскритиковала певицу за похудение

Как отметила Людмила Дороднова, сейчас все хотят быть молодыми и красивыми.

Бывшая домработница певицы Аллы Пугачевой, которая находится в Израиле, Людмила Дороднова раскритиковала звездную исполнительницу за излишнюю худобу.

«По мне лучше не надо было так делать! Видите ли, сейчас же все хотят быть молодыми, красивыми. Но, когда доходит до такой худобы… Мне как-то не очень спокойно». Людмила Дороднова

Как отметила Людмила Дороднова, конечно, дело самой Аллы Пугачевой худеть или нет. По словам домработницы, последний раз она видела Примадонну несколько лет назад на дне рождения поп-короля Филиппа Киркорова. Тогда она была «нормальненькая и хорошенькая», сообщает МК.ru.

Напомним, что Алла Пугачева прекрасно выглядит для своих 73 лет. Она заметно похорошела и похудела за последние годы.

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