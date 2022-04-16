Распахнула декольте: Рудова в откровенном бюстье раскрепостилась перед камерой

Актриса не постеснялась показать то, что у нее под курткой.

Участница шоу «Звезды в Африке», актриса Наталья Рудова в минувшую пятницу решила устроить себе отдых. Красотка отправилась на посиделки с друзьями и откровенно нарядилась для выхода в свет.

Звезда выбрала алый топ фасона бюстье, который больше походил бы на нижнее белье, и продемонстрировала себя на видео. Перед камерой красотка раскрепостилась и распахнула косуху, под которой засветила красивое декольте и плечико.

Наталья Рудова, напомним, снялась в таких сериалах, как «Татьянин день», «Универ. Новая общага», сейчас готовится к производству «Рынок шкур», где она снялась с Павлом Прилучным.

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