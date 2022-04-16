«Аллы нет, следить за порядком некому»: бывшая домработница Пугачевой – об отъезде Примадонны

За дачей в Истре приглядывает в последнее время внук звезды Никита Пресняков.

Бывшая домработница певицы Аллы Пугачевой Людмила Дороднова высказалась об отъезде Примадонны отечественной эстрады в Израиль. Она заметила, что сейчас возникла проблема, кому следить за дачей звезды в Истре. К счастью, эту функцию возложил на себя внук исполнительницы Никита Пресняков.

«Никита с женой Аленой, повар ее так там и остался. Аллы нет, поэтому следить за порядком на участке некому, никто же не контролирует. А ухаживать нужно за кустиками, сухие листья собирать». Людмила Дороднова

Как отметила Людмила Дороднова, Алла Пугачева никогда не была строгой в хозяйстве. Она заметила, что на даче в Истре Пугачева никогда постоянно не жила, поэтому до идеального порядка там всегда было далеко, сообщает МК.ru.

Напомним, что Алла Пугачева уже второй месяц пребывает со своей семьей в Израиле. Возвращаться в Россию знаменитость пока не спешит, хотя и намекала, что речи о ее эмиграции не идет.

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