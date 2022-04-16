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«Осуждают большую актрису»: Станислав Садальский вступился за сбежавшую Чулпан Хаматову

По словам актера, многие награды действительно обесценились.

«Осуждают большую актрису»: Станислав Садальский вступился за сбежавшую Чулпан Хаматову
Станислав Садальский. Фото: Global Look Press

Актер Станислав Садальский в соцсетях встал на защиту сбежавшей из России в Латвию актрисы Чулпан Хаматовой.

Чулпан Хаматова
Чулпан Хаматова. Фото: Global Look Press

По словам актера, сегодня действительно многие звания обесцениваются. Награды он назвал побрякушками. Садальский считает, что это уже не награды, а определенная оплата преданности.

«Я могу понять Варшавера, знаю, как Герасимов получил звание. И сколько таких Манучаровых, Рогозиных, Пригожиных, осуждающих большую актрису».

Станислав Садальский

Ранее Чулпан Хаматова заявила, что готова в любой момент отказаться от звания народной актрисы России. Это высказывание вызвало у нас в стране широкий общественный резонанс.

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ЛатвияМарк ВаршаверРоссияСтанислав СадальскийЧулпан Хаматова