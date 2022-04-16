Под псевдонимом Жан-Мишель: кем работал Иван Ургант до того, как появился на телевидении

Иван Ургант родился в актерской семье. Его отец – актер Андрей Ургант, мама – актриса Валерия Киселева, а бабушка – звезда советских фильмов Нина Ургант.

Иван тоже получил актерское образование. Он окончил Санкт-Петербургскую академию театрального искусства, но в театре служить не стал. Сразу после этого Ургант попробовал себя в роли телеведущего в родном Петербурге на местном Пятом канале. Уже в то время лучше всего у Ивана получалось шутить на злободневные темы.

Именно поэтому Ургант решил подрабатывать в ночных клубах, где выступал с юмористическими номерами под псевдонимом Жан-Мишель.

В 1999-м Иван Ургант решил перебраться в Москву, где устроился на «Русское радио» и радио «Хит-ФМ».

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