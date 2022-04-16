Беззаботное детство: прыгая на батуте, Лиза Галкина отработала на братике Гарри свой приемчик

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина растут не только на радость маме с папой, но и многомиллионной аудитории фанатов в Сети. За те восемь лет, что живут Лиза и Гарри Галкины, в Сети накопилось множество архивных фото и видео, поднимающих многим пользователям настроение.

На этот раз в фан-группе семьи Пугачевой появился ролик с Лизой и Гарри, прыгающими на батуте с саду своего замка. Девочка решила отработать на братике свои единоборческие приемы и предупредила Гарри об этом, а он оказался и не против.

«Показываю свой приемчик!» — воскликнула девочка и сделала подсечку брату. Он упал на пружинистый низ, поднялся, и Лиза применила уже другую схему, чтобы уложить оппонента. А потом и еще одну. Веселье, одним словом!

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