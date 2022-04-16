«Хороша!»: Анна Седокова в необычном бикини показала все прелести

Минувшей зимой Анна Седокова с мужем Янисом Тиммой и сыном Гектором перебралась в США. В Майами певица арендует виллу, за которую платит по четыре миллиона рублей в месяц. А баскетболист играет в одной из низших американских лиг.

В своей соцсети Анна поделилась откровенным снимком. Она позировала в «леопардовом» бикини со шнуровкой, показав во всей красе свои прелести. Фанаты отметили, что артистка поправилась, но даже немного лишних килограммов, на их взгляд, не портят ее фигуру.

«Хороша! Вау! Красотка как всегда!» — писали пользователи Сети.

больше по теме Анна Седокова призналась, что могла развестись с третьим мужем С баскетболистом Янисом Тиммой певица почти два года.

Напомним, недавно Анна призналась, что борется с тяжелым недугом. Благодаря помощи близких, в том числе мужа, певица справляется с болезнью, вызванной стрессом.

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