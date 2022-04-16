«Спасает украинского миллиардера»: блогер Степанова взъелась на Киркорова за политическую публикацию

Накануне Филипп Киркоров прервал молчание и высказался по событиям на украине.

Филипп Киркоров исчез из соцсетей и никак не высказывал свою позицию относительно украинских событий. Но накануне прервал молчание и выступил в защиту оппозиционера Незалежной Виктора Медведчука. Музыкант назвал его старшим другом.

Пост возмутил блогера, психолога Веронику Степанову. Она разразилась гневной тирадой в адрес Киркорова, который больше ни о чем остром не высказывается.

«Киркоров спасает украинского миллиардера. Киркоров, тебе больше не о ком написать? Напиши о людях, которые восемь лет гибли в Донбассе, о русофобии, о бандеровском фашизме, о беженцах, о том, что на самом деле сейчас происходит. Бедросович, ты действительно считаешь, что самое важное сейчас — это спасти Витю миллиардера? Фил, только честно, сколько тебе заплатили?», — восклицает Степанова в Telegram.

Вероника Степанова – известный блогер с многомиллионной аудиторией. Она известна своими хлесткими заявлениями про звезд, в том числе высказывалась о Ксении Собчак, Иване Урганте и других сбежавших из страны артистах.

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