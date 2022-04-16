«Если и есть рай, то это там»: Бабкина рассказала, почему ее молодой муж покинул Россию

Вышедшая в свет Надежда Бабкина привлекла к себе внимание тем, что была одна, без молодого мужа. Евгений Гор, как оказалось, покинул страну. Мужчина улетел на Бали. Вопросы не заставили себя ждать, и народной артистке пришлось оправдываться за него.

«Женя уехал на Бали», – цитирует артистку МК.ru. Она объяснила: «Он мне говорит: «Если где и есть рай, то это там». Ну а я сама не поехала – да я с ума схожу от работы!».

Причины, по которым Гор уехал, Бабкина тоже назвала. Мол, у него же свой свечной заводик, и в связи с прекращением сотрудничества с европейскими поставщиками предприниматель налаживает связи в Индонезии. Ему требуются ароматические отдушки. И проще и дешевле везли их с Бали, чем из Европы.

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