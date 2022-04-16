Когда есть что показать: Каролина Севастьянова в одном полотенце сверкнула прелестями на столе

Каролина Севастьянова выиграла Олимпиаду в Лондоне в составе сборной по художественной гимнастике. После этого красотка, посвятившая все детство спорту, завершила карьеру. Но по сей день не сходит с заголовков прессы. Еще бы, ее на Играх признали самой красивой спортсменкой, а армия фанатов следит за каждым шагом любимицы.

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На сей раз Севастьянова, которая уже второй месяц живет в Москве, отправилась на массаж. Девушка расположилась на столе специалиста в одном полотенце. «Наряд» не скрыл красоту фигуры гимнастки, и ее гордость – длинные стройные ноги – оказались в центре внимания.

Напомним, недавно Севастьянова появилась в шоу «Звезды в Африке». Ее эффектное появление в мини-бикини взбудоражило на проекте всех.

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