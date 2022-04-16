«Грустно, особенно, когда ты беременная»: Ксения Бородина заговорила о разводе

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина, как и многие, накануне узнала о разрыве певицы Рианны и отца ее будущего ребенка. Беременной певице бойфренд якобы изменил. И Бородину эта новость задела. Она даже написала об этом в своем микроблоге.

«Западные СМИ: Rihanna и A$AP Rocky расстались. Рэпер якобы изменил беременной подруге с дизайнером модной обуви Аминой Муадди (которая обувает Рири). Почему Муадди молчит, хотя ей взорвали инста сообщениями, что она разлучница. Грустно это все, особенно, когда ты беременная… грязь…», — переживает /Бородина.

Сама Ксения Бородина не понаслышке знает, что такое развод – эту процедуру в жизни она прошла уже дважды. Минувшим летом телеведущая рассталась с отцом своей шестилетней дочки Курбаном Омаровым. И по сей день это событие на слуху.

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