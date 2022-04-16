«Давай сам»: Дмитрий Тарасов заставил пятимесячного младенца качать пресс

Бывший муж Ольги Бузовой, футболист Дмитрий Тарасов – многодетный отец. От первого брака у него есть дочь-подросток Ангелина, а в нынешнем союзе с Анастасией Костенко он воспитывает троих детей. Самому младшему, единственному сыну спортсмена, нет и полугода.

Младенческий возраст сынишки, которого звездный отец просто обожает, не стал преградой для начала тренировочного процесса. Судя по всему, футболист намерен вырастить из сынишки как минимум атлета, поэтому регулярно устраивает ему физнагрузку.

На этот раз Тарасов заставил малыша Алексея качать пресс. Придерживая его за ручки, он провоцировал кроху нагружать мышцы живота. А затем завел ему руки за голову: «Давай сам, во, молодец какой, давай-давай!».

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