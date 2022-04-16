«Вот так новости!»: Брухунова с увеличившимся животиком не стала отрицать беременность

Молодая жена Евгения Петросяна на днях появилась в театре на премьере. После этого Сеть запестрила ее кадрами с увеличившимся животиком – заговорили о беременности. Сама Татьяна Брухунова не стала отрицать факт наличия «интересного положения», а лишь написала у себя в микроблоге абстрактную фразу.
«Вот так новости подъехали!» — цитирует светскую львицу «Комсомольская правда».
Совсем недавно они с мужем отмечали второй день рождения своего сынишка Вагана. И факт его появления паре удалось скрывать долго – лишь в полгодика отец решил рассекретить наличие наследника. И одну беременность Брухунова смогла блестяще утаить. Так что, вполне вероятно, что слухи в дальнейшем обернутся правдой.
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