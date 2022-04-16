Ликовать рано? Что на самом деле для Нетребко значит возвращение на европейскую сцену

Мировая знаменитость оперного искусства Анна Нетребко после скандального заявления осталась без работы. Но ненадолго.

Уже во в третьей декаде апреля, даже раньше, чем собиралась вернуться к работе, Нетребко уже выходит на европейскую сцену. С ней осторожно начинают возобновлять сотрудничество зарубежные партнеры. У певицы будет несколько концертов на французской сцене.

Однако, на сцену Монте-Карло Нетребко возвращается в статусе запасной, второго номера. Потому что ее позвали лишь подменить заболевшую итальянку Марию Агресту. Поэтому пока о триумфальном возвращении россиянки на пьедестал в Европе говорить рано.

Напомним, Нетребко после длительного молчания о кампании на Украине сделала заявление, за которое подверглась критике со стороны россиян. Хотя долгое время неплохо зарабатывала в стране на многомиллионных контрактах.

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