Оголила талию, подчеркнула декольте: Наталья Рудова в алом топе блеснула красивым бюстом

Красотка впервые за долгое время вышла в свет.

Актриса Наталья Рудова после вылета с шоу «Звезды в Африке» недолго тосковала. Она стойко себя проявила на проекте, и немного поностальгировав, вернулась к привычному ритму в Москве.

Знаменитость любит встречаться с друзьями и выходить в свет, вот и в минувшую пятницу она, наконец, после небольшого перерыва возобновила эту традицию. На этот раз она встретилась с Аленой Водонаевой, с которой сдружилась в Африке.

По традиции, перед выходом Рудова показала свой наряд. Она выбрала красный топ-бюстье, джинсы с заниженной талией, поверх накинула косуху, которую в ресторане скинула с плеч. Окружающие увидели актрису во всей красе: миниатюрный верх красиво подчеркнул бюст, а также оголил точеную талию.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!