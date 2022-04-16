«Перестаньте меня вычислять, осуждать»: Волочкова процитировала Пугачеву

Анастасия Волочкова не смогла пройти мимо дня рождения Аллы Пугачевой 15 апреля. Не секрет, что Примадонна благоволит балерине и приятельствует с ней.

«Дорогая Алла Борисовна! От всей души поздравляю вас с днем рождения! Я счастлива жить в одну эпоху с вами. Вы человек слова, дела и чести! Человек-легенда», — обратилась Анастасия Волочкова к народной артистке в личном блоге.

Артистка подчеркнула, что очень ценит дружбу с женой Максима Галкина, пожелала ей крепкого здоровья и счастья.

В интервью МК.ru Анастасия Волочкова также напомнила слова Аллы Борисовны из ее песни.

«Сегодня день рождения Пугачевой, она единственную меня приглашала два года назад стать участницей юбилейного концерта. Ее любимая песня, кстати, «Перестаньте меня вычислять, осуждать и оплакивать…» — сказала балерина.

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