«Полстраны бухает!»: Волочкова ответила на обвинения в алкоголизме

Анастасия Волочкова напомнила, что никуда не сбежала из страны и занимается благотворительными проектами.

Балерина Анастасия Волочкова вновь стала обсуждаемой персоной после смелого видео в личном блоге, где она призналась, что любит попивать просекко с клубничным соком и свежей клубникой.

В разговоре с корреспондентом МК.ru она ответила на обвинения в алкоголизме, которые посыпались на нее со всех сторон после этого. Звезда заявила, что живет ровно так, как хочет, а СМИ постоянно ее удивляют своими удивительными новостями.

«У нас такие сложные времена, полстраны бухает, а Волочкова с бокалом просекко и навеселе — уже алкоголик!» — удивилась балерина.

Артистка напомнила, что она регулярно приглашает зрителей на свои благотворительные спектакли, но про это почему-то не трубят со всех сторон.

«Я объединяю детей всей России, но это же не интересно обсуждать. Это интересно только тем, кто меня знает», — сказала Анастасия Волочкова.

Кроме того, она осталась в России «как патриот совершать добро», хотя многие знаменитости покинули ее в непростой час.

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