Клава Кока предстала в Париже в сапогах – хите сезона, оттенок которых красиво смотрится на фото

По мнению Александра Васильева, неоновые тона лучше других выглядят на телефонах и мониторах компьютеров.

Клава Кока прошлась по улицам Парижа в актуальном луке с хитовыми ботфортами на низком каблуке, которые имитировали внешний облик ботинок.

Обувь певицы имела неоновый салатовый цвет, как и ее кроп-топ с длинными рукавами. Отметим, что ранее к неоновым тонам советовал присмотреться историк моды Александр Васильев.

«Сейчас эти цвета вновь вернулись в моду. Главная причина — распространение социальных сетей. Яркие тона лучше передаются на экране мобильного телефона, чем палевые, нежные, которые просто не читаются на мобильных приложениях», — прокомментировал ведущий на шоу Первого канала «Модный приговор».

К слову, популярное шоу вскоре вернется на экраны российского ТВ, об этом рассказал Александр Васильев во время интернет-общения с подписчиками.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.