«Какая же это чушь»: почему акции Бони против Chanel Миро разнесла в пух и прах

Ранее Виктория Боня показательно разрезала сумочку французского бренда, а потом решила пустить все вещи от него на благотворительность.

Виктория Боня появилась в европейских СМИ после акции по разрезанию сумки Chanel, которую поддержали несколько других российских блогеров.

Правда этот поступок в России оценили далеко не все. Люди недоумевали, как при нуждающихся людях, можно так варварски отнестись к дорогой вещи. Дескать, лучше бы девчонке какой из детдома отдала, раз не хочет носить Chanel.

Возможно, Боня прислушалась к этим высказываниям, поскольку чуть позже решила вещи не портить, а продавать, а деньги отдавать на благотворительность.

Однако и этот ход не смог разжалобить блогера Лену Миро. «Какая же это чушь», — написала она про Викторию Боню в своем «ЖЖ».

Акула пера уверенна, что эти методы для Бони – лишь попытка прорваться в ряды европейских селебрити. А сейчас, утверждает Миро, экс-участница «Дома-2» живет в домике для прислуги своего бывшего возлюбленного Алекса Смерфита. Хотя Вика говорит, что в домике для гостей.

«Ты никогда не станешь своей среди по-настоящему богатых людей. Слишком много суетишься, совсем не чувствуешь язык. Даже родной. Изо всех сил пытаясь выглядеть дорого, ведешь-то ты себя дешево. Так выглядит правда, и уж тебе-то она известна лучше, чем кому бы то ни было», — прошлась по Боне Миро.

Напомним, компания Chanel ранее запретила россиянкам пользоваться вещами их бренда на территории своей страны. Виктория Боня своей акцией пыталась протестовать против русофобии.

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