И не скрываются: Дилара и Моргенштерн воссоединились в Израиле

Что означает эта ситуация, звезды пока не прокомментировали.

Моргенштерн и Дилара Зинатуллина недавно подтвердили, что действительно решили разойтись. СМИ уже даже стали прикидывать, достанется ли экс-жене рэпера что-то от его полутора миллионов долларов. В то же время скептики твердили, что развод не настоящий.

Дескать, артист решил пойти по старой, проверенной пиар-дорожке артистов и возбудить интерес к своей персоне свеженькой хайповой историей из жизни.

Ну а пока суть да дело, Моргенштерн улетел из Эмиратов в Израиль, где стал оформлять гражданство и заодно организовал концерт. Выступление артиста прошло при полном аншлаге и очень понравилось его жене. Дилара Зинатуллина, как оказалось, приехала в Тель-Авив тоже, а потом, не скрываясь от журналистов, сопроводила Моргенштерна из концертного зала в автомобиль.

То, что она была на выступлении мужа, Дилара даже скрывать не стала — выставила в социальные сети видео, подписав: «Боже, концерт». Свое сообщение сопроводила влюбленными смайлами с глазами в виде сердечек.

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