«У меня получилось бы»: похудевшая Саша Черно претендует на должность ведущей «Дома-2»

Экс-участница реалити-шоу Саша Черно уверена, что справилась бы с ролью прораба телестройки.

Среди ведущих проекта «Дом-2» немало бывших его участников. Так, например, ведущие Андрей Черкасов, Дарья и Сергей Пынзарь когда-то были участниками реалити-шоу.

Не стоит забывать, что и Ольга Бузова, экс-ведущая «Дома-2», тоже воспитанница проекта.

Многие участники телестройки не скрывают, что не лишены амбиций стать прорабами или редакторами «Дома-2».

Саша Черно, общаясь с подписчиками в микроблоге, прямо заявила, что вполне могла бы работать ведущей «Дома-2». Она дала понять, что видит себя в этой роли.

«Уверена, что у меня получилось бы круто», — заявила Саша Черно.

Сейчас Саша Черно усиленно худеет, она избавилась от пятидесяти килограммов. Не исключено, что новая внешность поможет ей добиться успеха в работе телеведущей.

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