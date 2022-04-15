«Мерзость!»: как изменился больной Губин, и почему его жизнь превратилась в ад

Андрей Губин уже много лет страдает от загадочного недуга, природу которого никто толком объяснить не может. И каждое внедрение в свою частную жизнь воспринимает болезненно.

Он уже давно оставил сцену и существует за счет авторских поступлений за его старые песни. Какое-то время жил в Таиланде и Египте, но в какой-то момент все-таки решил вернуться в Москву и даже приступил к работе на студии. Однако так и не смог ее завершить.

Настоящим кошмаром сделали жизнь артиста его соседи. Отчаявшийся Губин даже готов съехать из своей четырехкомнатной квартиры и снять однушку, лишь бы не видеть их.

«Каждый день происходит какая-то мерзость. Квартира у меня хорошая, но шумно. Соседи поют страшными голосами, а ты сиди и слушай это. Ненавижу!» — возмутился 47-летний Андрей Губин на шоу канала ТВЦ «Хватит слухов!».

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