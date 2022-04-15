Французский может пригодиться: Пугачева пытается пристроить детей в израильские школы

В конце февраля Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми Гарри и Лизой неожиданно пропали из поля зрения поклонников. Позже выяснилось, что они улетели в Израиль. Как утверждает Примадонна, чтобы поправить здоровье, отдохнуть и на каникулы.

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Однако школьные каникулы давно закончились в гимназии, где учились наследники артистов. Поэтому, скорее всего, пока дети занимаются дома с онлайн-репетитором. Ну, или просто пропускают занятия.

Как пишет издание Dni.ru, Алла Пугачева в настоящий момент якобы подыскивает подходящее учебное заведение для дочки и сына. Пока эти поиски не увенчались успехом, поскольку ивритом Гарри и Лиза не владеют. Зато с ними практически с пеленок занимался репетитор — носитель языка французского.

Поэтому не исключено, что они пойдут в Израиле во французскую школу. Если, конечно, останутся здесь надолго или навсегда.

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