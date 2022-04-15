«Смотрится мрачновато»: стилист оценила образ Марии Голубкиной в ахроматичных оттенках и пальто Тедди

Модный эксперт Teleprogramma.pro, стилист Алсу Арна дала рекомендации по превращению драматичного аутфита в оптимистичный.

Актриса Мария Голубкина нечасто выходит в свет.

Но накануне, 14 апреля, она сделала исключение, посетив закрытый показ последних серий сериала «Обоюдное согласие».

Организатором демонстрации нового фильма режиссера Валерии Гай Германики выступил онлайн-кинотеатр Kion.

На публике Мария Голубкина предстала в темном костюме, поверх которого надела пальто Тедди. Оценила образ актрисы модный эксперт Teleprogramma.pro, стилист Алсу Арна.

«Образ Марии Голубкиной в ахроматичных оттенках смотрится мрачновато, — отметила стилист Алсу Арна. — Да еще плюс достаточно тяжелая обувь и пальто Тедди в сером цвете. Как минимум нужно либо дополнять, выдерживать стилистику до конца и нанести активный макияж, чтобы «доработать» драму. Либо разбавить образ яркими акцентными аксессуарами, продублировав это в макияже. Обувь, сумка, возможно, помада, серьги. Что-то однозначно можно было оформить более оптимистично».

Справка Teleprogramma.pro

Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете теории моды, а также в бизнес-школе для дизайнеров Fashion Factory School и прошла множество аналогичных курсов. С 2005 по 2008 год работала в Италии, затем продолжила в Москве.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.