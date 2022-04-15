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«Смотрится мрачновато»: стилист оценила образ Марии Голубкиной в ахроматичных оттенках и пальто Тедди

Модный эксперт Teleprogramma.pro, стилист Алсу Арна дала рекомендации по превращению драматичного аутфита в оптимистичный.

«Смотрится мрачновато»: стилист оценила образ Марии Голубкиной в ахроматичных оттенках и пальто Тедди
Мария Голубкина. Фото: Kion

Актриса Мария Голубкина нечасто выходит в свет.

Но накануне, 14 апреля, она сделала исключение, посетив закрытый показ последних серий сериала «Обоюдное согласие».

Организатором демонстрации нового фильма режиссера Валерии Гай Германики выступил онлайн-кинотеатр Kion.

На публике Мария Голубкина предстала в темном костюме, поверх которого надела пальто Тедди. Оценила образ актрисы модный эксперт Teleprogramma.pro, стилист Алсу Арна.

Мария Голубкина на премьере фильма «Обоюдное согласие»
Мария Голубкина на премьере фильма «Обоюдное согласие». Фото: Kion

«Образ Марии Голубкиной в ахроматичных оттенках смотрится мрачновато, — отметила стилист Алсу Арна. — Да еще плюс достаточно тяжелая обувь и пальто Тедди в сером цвете. Как минимум нужно либо дополнять, выдерживать стилистику до конца и нанести активный макияж, чтобы «доработать» драму.

Либо разбавить образ яркими акцентными аксессуарами, продублировав это в макияже. Обувь, сумка, возможно, помада, серьги. Что-то однозначно можно было оформить более оптимистично».

Справка Teleprogramma.pro

Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете теории моды, а также в бизнес-школе для дизайнеров Fashion Factory School и прошла множество аналогичных курсов. С 2005 по 2008 год работала в Италии, затем продолжила в Москве.

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