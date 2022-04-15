Актер рассказал впервые: как Деревянко бросила жена без всякого объяснения причин

В гражданском союзе с Дарьей Мясищевой артист был более 10 лет.

Павел Деревянко в ноябре 2020 года расстался со своей гражданской женой Дарьей Мясищевой. Они воспитывают двух дочек.

До сих пор артист никак не хотел комментировать произошедшее, лишь сухо подтвердив факт журналистам. Оказалось, что практически все это время он пребывал в подавленном состоянии, из которого выкарабкался лишь недавно благодаря полному погружению в работу.

Впервые Павел Деревянко признался, что бросила его именно гражданская жена. И он до сих пор не может понять почему, поскольку Дарья так и не объяснила причину.

«Ее инициатива, хотя я не понимал, как меня можно бросить. Мы до сих пор не поговорили, не обсудили этот момент, он так и висит. Мы расстались, меня стало раскурочивать сильно. Я был зол на нее. Позапрошлый Новый год я был в абсолютнейших соплях, в лоскутах», — рассказал он на YouTube-канале Надежды Стрелец.

Душевное исцеление произошло после работы над фильмом «Подельники» и покупки новой квартиры с семиметровыми потолками. На новоселье он вдруг осознал, что выкарабкался из душевных страданий.

Теперь он поддерживает с бывшей супругой дружеские отношения и планирует все-таки обсудить с ней произошедшее.

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