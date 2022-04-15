В Сеть слили фото обнаженного Данилы Козловского, принимающего душ

В Интернете появились фотографии с участием обнаженного Данилы Козловского. В кадре запечатлено, как звезда театра и кино принимает душ.

Но это не дело рук хакеров, взломавших телефон Данилы Козловского. Все по закону. Потому что это — кадры из нового сериала «Люся» онлайн-кинотеатра Premier.

В фильме Данила Козловский играет главную роль. Он — инженер, создатель инновационной «умной колонки». Ей он доверяет все свои мысли, обсуждает свою семью, отношения.

Герой старается очеловечить искусственный разум. Именно «умная колонка» и сделала снимок обнаженного Данилы Козловского.

Помимо Данилы Козловского, в драмеди «Люся» снимались: Кристина Асмус, Дарья Савельева, Ян Цапник, Максим Виторган, Иван Макаревич, Григорий Верник, Анна Слю и другие знаменитости.

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