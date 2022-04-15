Хотела мужа лишить самого важного органа: Валерия на «Муз-ТВ» сделала признание о Шульгине

Канал «Муз-ТВ»16 апреля в 16:00 покажет документальный фильм «Мама может: одиночки шоу-бизнеса». В его создании приняли участие звезды отечественного шоу-бизнеса, которые приняли решение воспитывать своих детей без мужей.

В картине расскажут громкие истории Валерии, Любови Успенской, Ани Лорак, Ксении Бородиной, Славы, Аланы Мамаевой и других знаменитостей.

Измены и насилие в семье — подчас даже звездные мамы вынуждены терпеть это «ради детей». Остаться одной, с малышами на руках не всем под силу, но когда дело доходит до крайней точки, беспомощные, на первый взгляд, женщины способны на многое.

Один из ярких примеров — Валерия. Певица в свое время решилась уйти от мужа, продюсера Александра Шульгина, и стать матерью-одиночкой.

«Было очень плохо, и в тот момент времени мне бы никто не помог. У него были деньги, у меня абсолютно ничего, кроме детей. Абсолютно полное бесправие. Вызвать полицию? Смешно. Мне бы потом было еще хуже. <…> Меня еще посещали мысли об убийстве: взять нож и отрезать ему детородный орган!» — призналась в эксклюзивном интервью «Муз-ТВ» Валерия.

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