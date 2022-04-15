«Точно нет»: звезда «Теории большого взрыва» Кейли Куоко зареклась выходить замуж

При этом актриса хочет любить и быть любима.

Звезда «Теории большого взрыва», 36-летняя актриса Кейли Куоко, появилась на обложке журнала Glamour. В новом интервью она рассказала не только о своих текущих проектах, но и коснулась личной жизни.

В частности, комедиантка сделала резкое заявление по поводу брака.

«Я больше никогда не выйду замуж, — сказала она. — Я хотела бы иметь длительные отношения или партнерство. Но я больше никогда не выйду замуж. Точно нет. Вы можете буквально поместить это на обложку».

Несмотря на такую категоричность, актриса отметила, что она верит в любовь и знает, что в будущем ее еще ждут прекрасные мужчины для отношений. Артистка обожает влюбляться и совершенно не хочет быть одна, но вот насчет брака у нее теперь негативные мысли.

Напомним, что Кейли дважды была замужем. После нескольких романов с актерами она связала жизнь с теннисистом Райаном Свитингом. Этот брак продлился три года. После него звезда начала встречаться с Карлом Куком, сыном миллиардера Скота Кука. Летом 2018 года они поженились, но уже в сентябре 2021-го расстались, поняв, что их жизненные пути «ведут в противоположных направлениях». Детей у актрисы нет.

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