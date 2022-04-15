Прилучный появится в новом мистическом сериале про девушку с жуткой способностью

Павел Прилучный стал сниматься вместе с актрисой Елизаветой Моряк в фильме Сарика Андреасяна.

Поклонников Павла Прилучного наверняка порадует эта новость. Актер решился повторить успех «Закрытой школы» и вновь сняться в мистическом сериале. На сей раз он получил главную роль в загадочной и запутанной телеистории Сарика Андреасяна «Сны».

По сюжету героиня фильма обладает жуткой способность видеть, как на самом деле умерли другие люди.

Женя Журавлева получает свой дар после смерти жениха Кирилла, когда сама вышла из комы. Ее знакомый — полицейский Макаров — использует ее дар, чтобы расследовать преступления. Однако это изводит Женю и разрушает ее психику.

В фильме снимаются актеры: Павел Прилучный, Алексей Макаров, Елизавета Моряк, Оскар Кучера, Александр Галибин, Евгений Шириков, Ирина Пегова и другие. Премьера запланирована на 2022 год. Сериал выйдет в онлайн-кинотеатре Premier.

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