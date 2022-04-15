«Не буду же я голышом фотографироваться»: Валерия объяснила, почему против снимков на пляже

Певица Валерия объяснила, почему иногда отказывает поклонникам в совместных снимках. Ей нравится, когда фанаты вежливо подходят и спрашивают, возможна ли общая фотография. К сожалению, как она заверила, люди по-разному воспитаны.

«Бывает, что лежишь на пляже в купальнике и вдруг над тобой зависает незнакомый человек: «Можно с вами сфотографироваться?» Я должна встать, одеться — не буду же голышом фотографироваться». Валерия

Как отметила Валерия, она может окрикнуть или даже одернуть за плечо человека, если видит, что тот неправ. Особенно Валерия против снимков без разрешения. Она заявила, что вовсе не какой-то объект, памятник или здание, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Валерия — счастливая многодетная мама. Она жена известного в России продюсера Иосифа Пригожина, у которого также трое наследников.

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