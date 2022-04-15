«Чувство голода сильнее чувства страха»: Омаров объяснил странное поведение Меладзе

Бизнесмен Курбан Омаров в «Телеграме» опубликовал снимок музыканта Валерия Меладзе, который был замечен во время полета до Москвы. Он отметил, что смелого от труса отличает лишь умение управлять своим страхом. И тот, и другой одинаково боятся, но не каждый из них побежит в истерике, сжигая за собой все мосты.

«А еще точно знаю, что чувство голода сильнее чувства страха, и после того, как трусливый адреналин покидает тело, начинает прорисовываться ясная картина. Вся эта типа «просвещенная молодежь» и так называемая «культурная элита», рванувшая в страны Запада, Грузии и Армении, начала возвращаться». Курбан Омаров

По словам Курбана Омарова, многие звезды неожиданно осознали, что в России гораздо больше возможностей. За рубежом их никто не ждет.

Как заметил бывший муж телеведущей Ксении Бородиной, он относится к таким, как Меладзе, как к школьному другу, который бросил во время драки. Здороваться и улыбаться можно, но он точно знает, что музыкант – «очкошник».

Напомним, что Валерий Меладзе не раз негативно отзывался о России. При этом он продолжает выступать на корпоративных тусовках в нашей стране.

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