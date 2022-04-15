Прилучный появился за руку в Череповце с актрисой, которая заменила Муцениеце

Раньше артист выходил на сцену с матерью своих детей.

Павел Прилучный — очень востребованный актер. Он снимается в бесконечных сериалах и полнометражных фильмах, параллельно гастролируя по стране с антрепризными спектаклями. Поэтому свою любовь артист предпочитает строить не отходя от кассы.

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Со своей экс-женой Агатой Муцениеце он познакомился во время работы над сериалом «Закрытая школа», вскоре они поженились. И стали вместе выступать в постановке «Авантюристы поневоле». Также актер не раз играл на одной сцене с бывшей возлюбленной Мирославой Карпович.

В личном блоге Павел Прилучный поделился кадрами из Череповца, где он как раз выступал со спектаклем «Авантюристы поневоле». Теперь на сцену с ним выходит и кланяется зрителям, держась за руку, не Агата Муцениеце, а актриса Глафира Тарханова.

Со своей бывшей женой Павел Прилучный, к слову, помирился после развода, их часто видят вместе. Но бывшие супруги утверждают, что это всего лишь дружба.

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