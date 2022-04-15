«Бункер отрицательных и положительных энергий»: Фрейндлих связала катаклизмы на планете с космосом

По словам 87-летней актрисы, жизнь — это обмен энергиями.

Актриса Алиса Фрейндлих заявила, что знает причину всех катаклизмов, которые за последнее время произошли на планете. По ее словам, в космосе расположен «бункер положительных и отрицательных энергий».

«Все эти пандемические наказания, наводнения, ураганы и прочие катаклизмы, которые трясут землю уже не одно десятилетие, от того, что очень много отрицательной энергии сейчас появилось в людских отношениях». Алиса Фрейндлих

Как отметила Алиса Фрейндлих, вся человеческая жизнь — это обмен энергиями. Когда люди передают друг другу негативную энергию, небесным силам и космосу это не нравится. После этого наступают катаклизмы и волнения.

По словам Алисы Фрейндлих, в этой ситуации самый лучший выход — передавать друг другу положительные эмоции, делиться любовью с близкими, сообщает 5-tv.ru.

Напомним, что Алиса Фрейндлих несмотря на преклонный возраст, выходит на сцену БДТ имени Товстоногова. Зрители всегда рады видеть ее в добром здравии.

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