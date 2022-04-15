Рэперша Карди Би впервые показала своего сына и раскрыла его имя

Американская рэперша Карди Би (она же Белкалис Альманзар) наконец показала публике своего сына, которого родила еще в сентябре 2021 года.

Все это время 29-летняя звезда не спешила раскрывать лицо и имя второго наследника. Но в апреле они с мужем-рэпером Офсетом (настоящее имя — Киари Сифус, — Прим. авт.) они поучаствовали в фотосессии для журнала и сфотографировались вместе с сыном и дочерью.

Поделившись новенькими снимками в соцсетях 15 апреля, артисты раскрыли имя карапуза — мальчика зовут Уэйв Сет Сэфас.

Напомним, пара создала семью в 2017 году, причем их свадьба была тайной. Позже Карди дважды заявляла, что расстается с мужем, но в итоге они остались вместе и завели второго ребенка.

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