Кокетливо оголила плечико: Пугачева в темных очках и с массивным украшением предстала на памятном фото с подругой

Пятнадцатого апреля отмечает свой день рождения Примадонна поп-сцены Алла Пугачева. Певице исполнилось 73 года.

С прекрасной датой в этот день Аллу Пугачеву поздравляют ее родные и близкие, поклонники, коллеги и друзья. В их числе – заслуженный тренер Татьяна Тарасова.

В микроблоге она опубликовала совместное с виновницей торжества фото.

На нем Алла Пугачева запечатлена в черном наряде, кокетливо приспустив его с плеча. Примадонна позирует в темных стильных очках и с массивным украшением на шее.

«Алла, моя дорогая! С днем рождения! Будь здорова! Люблю!» — написала под фото Татьяна Тарасова.

Напомним, свой 73-й день рождения Алла Пугачева отмечает не в России. Вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми Гарри и Лизой звезда находится в Израиле.

И судя по фото, которое на днях попадало в Интернет, сейчас Алла Пугачева выглядит несколько иначе, чем в то время, когда она позировала с Татьяной Тарасовой.

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