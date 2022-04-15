Алла Пугачева не станет устраивать концерт в Израиле по случаю своего 73-летия

Представитель певицы Аллы Пугачевой заявил, что Примадонна отечественной эстрады не будет в этом году давать никаких концертов по случаю своего 73-летия, сообщает РИА Новости.

Напомним, что последний раз Алла Пугачева выходила на сцену три года назад, когда отмечала юбилей — 70-летие. Тогда она говорила, что в ближайшие годы на сцене ее вряд ли удастся увидеть.

Заметим, что в начале марта Алла Пугачева и ее муж юморист Максим Галкин уехали из России. Они обосновались в курортном городке Кесария в Израиле.

Позже Алла Пугачева вышла на связь в соцсетях. Она заметила, что речи о ее эмиграции из России не идет. В Израиле она находится на лечении. Правда, поклонники сомневаются в правдивости слов Примадонны.

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